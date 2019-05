A megjelenést követően nem volt túlzottan elragadtatva a The Sims 4 -től a rajongótábor, ám megannyi ingyenes frissítésen keresztül csak helyrepofozták az alkotást, és most teljesen bérmentve csaphatsz le rá.

Egészen, viszont csak és kizárólag az alapjátékot kapod meg, ha a bővítményekre fáj a fogad, akkor bizony azokért külön is ki kell csengetned a rájuk aggatott árcédulát.Mindössze annyi a teendőd, hogy IDE kattintasz, majd a "Get it Free" gombra kattintasz, aztán ismét ugyanezt megteszed. Most már csak be kell jelentkezned, és a The Sims 4 máris a birtokodban van véglegesen.