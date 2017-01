Ingyen kipróbálható a Watch Dogs 2

Vélhetően nem úgy fogyogat a Watch Dogs 2 a boltok polcain, ahogyan azt a Ubisoft korábban elképzelte, a kiadó ugyanis néhány órával ezelőtt bejelentette, hogy egy ingyenes kipróbálható változatot készítettek el hozzá a leendő rajongók számára.

A kérdéses trial, ezáltal három órán keresztül szabadon kipróbálhatjuk az egyjátékos módot, de belekóstolhatunk a többjátékos részlegbe is annak érdekében, hogy a saját bőrükön is megtapasztalhassuk a Watch Dogs 2 milyenségét.A demó első blikkre kizárólag konzolokra várható, illetve PlayStation 4-re már most letölthető, míg az Xbox One-os tábor január 24-én csaphat le rá az Xbox Live-on. Ha pedig megtetszik a játék, a Play 24/7 kínálatából rögtön meg is rendelheted magadnak!

