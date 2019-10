Ingyen kipróbálható a hétvégén a Mortal Kombat 11

A Netherrealm Studios bejelentette, hogy miután már a Terminátor is csatlakozott a Mortal Kombat 11 bunyósai közé, úgy döntöttek, hogy itt az ideje egy ingyenes hétvégét csapni annak érdekében, hogy mindenki kipróbálhassa a játékot, akinek eddig nem sikerült.

A játékhoz ennek megfelelően október 11. és október 14. között érkezik egy ingyen letölthető próbaverzió, mely, a főszerepben a történet első két fejezetének teljes végigjátszási lehetőségével.Ha van PS Plus vagy Xbox Live Gold előfizetésünk, természetesen a multiba is belekóstolhatunk ezzel a próbaváltozattal, ezáltal mindegyik karaktert irányításunk alá vehetjük benne, sőt mi több, a Towers of Time-ban még a Terminátorral is bunyózhatunk egy nagyot.

