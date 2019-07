Ingyen kínálja hamarosan a For Honort és az Alan Wake-et az Epic Games Store

Nem szokatlan gyakorlat az Epic Games Store-os srácoktól, hogy ingyen játékokkal örvendeztetik meg a népet, ellenben az eddigi vonulat helyett, ami főképp indie címekből állt, úgy határoztak, bombasztikus játékokkal készülnek következő körben.

Ennek fényében ingyen fogják kínálni mind a For Honor t, mind az Alan Wake-et, szintén ugyanebben az órában.Mondanunk sem kell, két olyan címről van szó, amit vétek lenne kihagyni, mert bár a For Honor bajos startjától volt anno zajos az internet, mégis sikerült egy pazar kis stuffot varázsolni belőle, az Alan Wake pedig magáért beszél...Jelenleg a Moonlighter és a This War of Mine megy ingyenesen az Epic Games Store-on, így ha le akarnál csapni rájuk, erre augusztus 2-áig van lehetőséged, IDE KATTINTVA