Ingyen jön PS4-re a Horizon Zero Dawn és még kilenc másik játék

Óriási ajánlattal készül a Sony a PlayStation tulajdonosok számára, lévén most tavasszal összesen 10 játékot fognak ingyen adni a felhaszálóknak, mindezt úgy, hogy azokat egyébként teljes mértékben meg is tarthatják a továbbiakban.

És hogy milyen játékokról van szó? Nos, többek között az Abzuról, a Subnauticáról és az Enter The Gungeonről, viszont a csomag igazán nagy dobása az a Horizon Zero Dawn. Az alábbi listából minden március 25. - április 22-éig lesz bezsákolható, kivéve a Horizon zero Dawn, mivelhogy a Guerrilla műve április 19. - május 14. között lesz begyűjthető.Mindezek PS4-en lesznek bérmentve pörgethetőek, ugyanakkor a visszafele kompatibilitás révén PS5-ön is lehet majd tolni ezeket. Íme a komplett lista:SubnauticaMossAbzuREZ InfinitePaper BeastThe WitnessThumperEnter The GungeonAstro Bot Rescue MissionHorizon Zero Dawn