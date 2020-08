Ingyen jön a Hitman 3 next-gen frissítése

Miközben egyes stúdiók arra bazíroznak, hogy majd a játékosok extra dellát fognak kicsengetni a next-gen update-ért, addig számos csapat ingyen kínálja a lehetőséget, hogy ha most megvesz a közönség egy adott szoftvert, az a következő generációs masinákon is működni fog.

Ez a helyzet a Hitman 3 -mal is, ami most már biztos, hogy, a dolgok tisztán tartása végett pedig mindössze két kiadvány lesz: a sima és a Deluxe Edition. Ekkor fog PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, Stadiára, Xbox Series X-re és PS5-re is megjelenni.Bármelyik jelen generációs konzolra megvesszük az alkotást, bármelyik kiadványt, ugyanúgy megkapjuk a next-gen update-et. A Deluxe Edition digitális művészeti albummal, rendezői kommentárral, játékbeli extrákkal és digitális zenei albummal jön.