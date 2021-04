A Microsoft betartotta korábbi ígéretét, miszerint a free-to-play játékok esetében elengedik a kötelező Xbox Live Goldot, ennek értelmében úgy játszhatunk az online multiplayer szegmensekkel, hogy nem kell előfizetnünk az említett szolgáltatásra.

Ez tehát a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan játékokat pörgethetünk majd szabadon, ingyen és bérmentve, mint a Fortnite, a Call of Duty: Warzone, az Apex Legends, de akár a Path of Exile-t is említhetnénk.A Microsoft ugyebár azután hozta meg ezt a döntést, hogy sokakat felháborítottak az áremelésével az Xbox Live Gold előfizetésével kapcsolatban, viszont végül nemcsak, hogy visszanyomták az árcédulát, de még az ingyenes multiplayer lehetőséget is behozták a free-to-play alkotásokhoz.