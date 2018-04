Ingyen játékot keresel hétvégére? Itt a Skyrim és a Ghost Recon Wildlands!

Ritka eset, de szökőévente egyszer előfordul, hogy egyszerre több nagyszerű videojáték is teljesen ingyen letölthetővé és ezáltal kipróbálhatóvá válik, azonban nagy örömünkre szolgál, hogy most éppen egy ilyen lehetőségről tudósíthatunk nektek.

A Bethesda és a Ubisoft egymástól függetlenül ugyanis bejelentették, hogy a hétvégén teljesen szabadon kipróbálható a The Elder Scrolls V: Skyrim és a Ghost Recon Wildlands is, melyek bár csak ideiglenesen húzhatók be ilyen formában, azonban mégis érdemes élni mindenkinek a lehetőséggel.Sőt mi több, mindkét játék teljes verziójában élvezhető a hétvégén a Steamen keresztül, ahol, így amennyiben valamelyik nagyon megtetszik, most fillérekért megvehetjük, és onnan folytathatjuk a kalandozást, ahol az ingyenes verzióban abbahagytuk.