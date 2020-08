Most ingyen húzható be az eredeti Quake!

Ütős kis ajánlattal készült a Bethesda azon veterán játékosok számára, akik szeretnének nosztalgiázni, mivelhogy ingyenesen elérhetővé tették a legelső, eredeti Quake-et, ahonnan gyakorlatilag maga a legenda gyökeredzik.

Mindössze annyi a teendő, hogy, és ha minden igaz, akkor vagy azonnal, vagy pár perc elteltével meg is fog jelenni az alkotás a könyvtárunkban, és bele is vághatunk a lövöldözésbe.Elméletileg a Bethesda.net-en az accountunkba belépéssel is megjelenik a játék, de nyilván semmiből nem tart a launcher elindítása, ami viszont biztos példányt jelent. Egyébként ha eléri a Quakecon at Home a 10 ezer dolláros gyűjtési célt (amiben biztosak lehetünk, hogy meglesz), akkor a Quake 2-t is utánunk dobják, de mindenképp szólunk, ha így adódik.