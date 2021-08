Ingyen húzhatjuk be pár napig a Mortal Shell első nagy kiegészítőjét

Egy évnyi Epic Games Store-exkluzivitás után a soulslike műfajt erősíti Mortal Shell érkezik Steamre is, ennek értelmében holnaptól, azaz augusztus 18-án már pörgethetjük a Valve platformján a játékot.

Mindez egy nappal a The Virtuous Cycle debütálása előtt esedékes. Hogy ez micsoda? Nos, ez a Mortal Shell legújabb gigantikus expanziója, melynek keretén belül a fejlesztők beemelnek egy roguelike játékmódot, egy új kasztot, valamint többek között egy új típusú fegyvert is.Most jön azonban az izgalmas része a dolognak: augusztus 22-éig ingyen és bérmentve gyűjthetjük be majd az egyébként fizetős kiegészítőt, azonban amint megvan, onnantól végleg a mienk marad. Természetesen az alapjáték szükséges hozzá. Ez az ajánlat egyébként nemcsak Steamen, de minden más platformon is érvényes lesz.

