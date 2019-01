Ingyen húzhatjuk be az Endless Space-t

Az Amplitude Studios kapásból három játékot is ingyenessé tett a hétvége alkalmából: az Endless Space 2-t, az Endless Legendet és a Dungeon of the Endless-t, mindezek mellett pedig egy-egy vadonatúj DLC is jött az első kettőhöz.

Sajnos ezek csak a hétvége alkalmából pörgethetőek szabadon, ellenben az első Endless Space játék véglegesen bezsákolható, ehhez viszont ERRE a linkre kell kattintanunk, majd egy regisztrálást követően a "Link My Account to Steam"-re nyomva hozzácsatoljuk a fiókunkat az oldalhoz, végül pedig a "Redeem It on Steam" gombra kattintva már meg is kaparintottuk.Ahogyan azt említettük, az Endless Legend kapott egy friss DLC-t, nevezetesen a Symbiosis-t, az Endless Space 2 pedig a Penumbra kiegészítővel gazdagodott. Az ingyenes hétvége során ezeket is kipróbálhatjuk,