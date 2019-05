Ingyen húzhatjuk be a Guacamelee: Super Turbo Championship Editiont

Ha szeretnél egy jópofa beat 'em up és metroidvania egyveleget bezsákolni, akkor remek hírünk van, merthogy a Humble Bundle jóvoltából ingyen lehet most behúzni a Guacamelee : Super Turbo Championship Editiont.

Mondjuk, mi a teendő: kattints ERRE a linkre, ahol a középen lévő nagy Get The Game gombra kattintasz. Fontos, hogy a hírlevelükre iratkozz fel, ehhez mindössze annyi a teendőd, hogy nem veszed ki a pipát a kapcsolódó rész mellől. Ezt követően klikkelj a Get It Now gombra, majd egy regisztrálást vagy bejelentkezést követően már a tied is a szoftver., így érdemesebb lesz mielőbb lecsapni rá, főleg ha nagy rajongója vagy annak a műfajnak, amit egyébként a Guacamelee : Super Turbo Championship Edition kínál.