Ingyen húzhatjátok be egy rövid ideig a Borderlands 2 legjobb kiegészítőjét

A Borderlands looter-shooter spinoffja, a Tiny Tina's Wonderlands 2022 március 25-én jelenik meg, ami még jócskán messze van, de már most megismerkedhetsz a karakterrel a Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure segítségével.

A szóban korgó kiegészítő már elérhető az Epic Games Store-ban, és egy teljes hétig behúzható onnan. A Tiny Tina's Assault on Dragon Keep eredetileg 2013 júniusában jelent meg a Borderlands 2 negyedik DLC-kampányaként, amelyben a játékosok hat egyedi Vault Hunter közül választhatnak egyet, és belevethették magukat a kaotikus fantáziacsatákba.A hagyományos Borderlands játékokkal ellentétben ugyanis az Assault on Dragon Keep egyfajta meta-kalandjáték, amely egy mágikus RPG birodalomban játszódik: Tina Tiny a GM, és rajtad és a barátaidon múlik,A One-shot Adventure kiadás a bővítmény önálló változata, amely egyfajta előjátékként szolgál a hamarosan megjelenő Tiny Tina's Wonderlandshez, amely ugyanerre a D&D-Borderlands mixre épül, de sokkal nagyobb léptékben.