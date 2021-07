Ingyen húzhatják be az Xboxosok az Injustice: Gods Among Us-t

Időről időre megesik a Microsoft részlegén, hogy mindenféle nagyobb csinnadratta nélkül ingyen dobnak a játékosoknak egy ingyen címet, és most sem történt ez másképp, lévén egy remek verekedős játék került be a rostába.

Az Xbox Live Gold előfizetők rátehetik a mancsukat az Injustice: Gods Among Us -ra, avagy a DC-s címre, amelyben a népszerű szuperhősök és szupergonoszok egymásnak feszülnek egy egyedi sztori keretein belül, miközben egy élvezetes és pörgős harcrendszerrel számolhatunk.A visszafele kompatibilitás révén Xbox One-on és az Xbox Series S / X konzolokon is tolhatjuk a játékot, úgyhogy még ezzel sem lesz gond. Ha behúznád a szoftvert, akkor kattints IDE , majd egy bejelentkezést követően máris lecsaphatsz rá!