Ingyen csaphattok le a Tacoma című kalandjátékra holnapig

Miután a Fullbright mindenkit lenyűgözött a Gone Home-mal, rá négy évre előálltak a Tacoma című alkotással, mely egy belsőnézetes űrkaland, és bár nem érte el a Gone Home szintjét, szintén egy nagyon minőségi kis projekt lett.

Most erre a szoftverre csaphattok le bérmentve a Humble Bundle jóvoltából. Mostanra már talán rutinszerű lehet a procedúra, de engedjetek meg egy kis segítségnyújtást: EZEN az oldalon a Get The Game gombra kattintva tudjátok bezsákolni a Tacomát, viszont nem árt sietni, lévénMint említettük, a Tacoma is kitörő fogadtatásban részesült, így vélhetőleg nem fogtok nagyon mellélőni, ha bizalmat szavaztok a játéknak, főleg úgy, hogy teljesen ingyen férhettek hozzá. Jó játékot mindenkinek!