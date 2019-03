Ingyen be lehet szerezni a The Elder Scrolls III: Morrowindet, de nem árt sietni

25 éves lett a The Elder Scrolls-széria, ennek apropóján a Bethesda egy sor érdekességgel készül ünneplés gyanánt, példának okáért ingyenessé tették az egyik leginkább közkedvelt epizódot.

A The Elder Scrolls III: Morrowind ugyanis most ingyen és bérmentve beszerezhető, mindössze annyi a teendő, hogy bejelentkezel a Bethesdás profilodba (akár launcheren, akár a weboldalon keresztül), majd beváltod a Redeem Code menüpont alatt a TES25TH-MORROWIND kódot.Fontos, hogy, így érdemes igyekezni. Ezen kívül, mint említettük, nem kevés programmal készül a stúdió, például ma ingyen ki lehet próbálni a The Elder Scrolls Online Elsweyr kiegészítés prológus küldetését, hétvégén ingyen lehet nyúzni a komplett The Elder Scrolls Online -t, és még sok mást is betábláztak. A weboldalukon megleshetitek a teljes programtervet is!