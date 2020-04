Ki ne nyúzta volna legalább gyerekkorában a legendás Pac-Man franchise valamelyik darabját, legyen szó akár az igazi klasszikus részekről, akár a már 3D-s látványvilággal megfogant kalandszoftverekről - szinte mindannyiunk életében felbukkant az ikonikus figura.

Ha így volt, és szeretnél egy keveset nosztalgiázni, vagy esetleg még valamilyen furcsa okból kifolyólag nem volt lehetőséged ráugrani a szériára, akkor itt a nagyszerű lehetőség, mivelhogy a Bandai Namco bejelentette: a karanténra való tekintettel ingyen adják a Pac-Man Championship Edition 2 -t.PS4-en, Xbox One-on és PC-n is él az ajánlat (utóbbin a Steam felületéről zsákolható be), és egészen. Ne hagyjátok ki, akár még későbbre is jó lehet!