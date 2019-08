Infómorzsák érkeztek a Red Dead Online szerepjátékos frissítéséről

A GTA Online után tárt karokkal fogadtuk a hírt, hogy a Rockstar Games egy teljesen más irányba kívánja vinni a Red Dead Online-t, ugyanis korábban bejelentették , hogy szerepjátékot csinálnak belőle - most kicsit többet is megtudtunk









A Bounty Hunter, azaz a fejvadász értelemszerűen kijelölt célpontokat fog üldözni, és az ezen az úton való haladás olyan különlegességeket nyit majd meg, mint az erősebb lasszó a nagyobb darab célpontokhoz, valamint akár sprintelés vagy lovaglás közben is bevethetjük az Eagle Eye-t egy bizonyos pont után.A Trader a legpacifistább az összes közül, ugyanis ahogyan a kaszt neve is sugallja, egy üzletet tud felállítani, amit folyamatosan tud fejleszteni, és mindenféle jósággal kereskedhet, sőt még egy őrzővédő állata is lehet, aki jelez, ha veszély közeledik. Végül, de nem utolsó sorban, a Collector a világ eldugott kincseit hajkurássza, fejlődése nyomán pedig beszerezhet egy fémdetektort, fejlettebb távcsövet, lóra szerelt lámpást, és még sok egyebet.Persze nem kell választanunk a három kaszt közül, terelgethetjük egyszerre is a három utat akár, illetve mindegyikhez saját fejlődési út és feladatok tartoznak. Ezenfelül jön egy sor újdonság is a megjelenési dátumot még nem kapó frissítéssel, például hogy, sőt mi több, elég alaposan megtöltik loottal a játék világát.