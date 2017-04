Infinite Minigolf: elképesztően beteg golfjátékot mutatott be a magyar Zen Studios

A CastleStorm és a Pinball FX2 kapcsán szép hírnevet szerzett magyar Zen Studios munkatársai bemutatták legújabb videojátékukat, amely Infinite Minigolf címmel elképesztően beteg formában tálalja számunkra a golfozás élményét.

A játék PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re jelenik meg még az idén tavasszal - a Steam Early Access kínálatában már fellelhető -, a megfelelő platformokon támogatja majd a virtuális valóságot, de ami ennél is fontosabb lesz, hogy elképesztő szabadságot kínál majd a kreativitás és a kosztümizáció terén.Az Infinite Minigolf -ban ugyanis nemcsak lehetőségünk lesz arra, hogy hódoljunk a golfozás örömeinek, mindemellett még elképesztő pályákat is építhetünk magunknak, amelyeken különféle mozgó kiegészítőket és egyebeket alkalmazhatunk, amelyek olyan őrült kombinációban is megjelenhetnek majd, hogy azt nehéz elmondani, éppen ezért inkább nézzétek meg magatok a hír végére beszúrt videón.Mielőtt azonban ezt megtennétek, annyit még elmondanánk, hogy az Infinite Minigolf az egyjátékos lehetőségek élménye mellett lokális és 8 főt támogató online multiplayer móddal is rendelkezik majd, egyszóval igazán tartalmas élményeket garantál.

