In-Ear headsetet mutatott be a Tesoro

A Tesoro az évek alatt egyre ismertebb márkává nőtte ki magát, ez pedig lehetővé tette nekik, hogy ne csak az alapvető gamer kiegészítőkkel foglalkozzanak, hanem új területek felé is nyissanak.

A vállalat nemrég mutatta be a rendkívül vékony mechanikus billentyűzetét , mely mellé egy In-Ear headset is érkezett. A szimplán csak Tesoro In-Ear Pro névre keresztelt újdonság kialakításából adódóan egy multifunkciós gamer headset szerepét töltené be, mely napközben is velünk van.A 9,2mm-es vezetők állítólag a "gamer hangokra lettek optimalizálva", ami elsőre kissé furcsán hangzik. A kialakítást tekintve a minőségi fém használata, a lapos kábel és az iOS/Android kompatibilitás említhető még meg. A csomagban egy kis táska is található, a headset két végét pedig mágnessel csatolhatjuk egymáshoz.