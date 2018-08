Indul a nosztalgiavonat: jövő héten érkezik a The Bard's Tale Trilogy feldolgozása

Nagyszerű hírekkel szolgált az inXile Entertainment a legendás The Bard's Tale-sorozat kedvelői számára, a csapat ugyanis bejelentette, hogy még az idén újra kiadják a teljes trilógia felújított változatát.

Mindezt három darabra szaggatva, így a megszépült és kibővült széria első felvonása várhatótan augusztus 14-én, azaz jövő kedden rajtolhat majd el, a további részek pedig ősszel és télen csatlakoznak a bulihoz, amiről a készítők már egy látványos kedvcsinálót is összedobtak, hogy eszünkbe se jusson lemaradni a nosztalgiavonatról.A The Bard's Tale-sorozat egyébiránt túlzás nélkül második fénykorát élheti hamarosan, hiszen nem elég, hogy megszépülve tér vissza a trilógia, mindemellett a The Bard's Tale IV is úton van már, sőt mi több, annak a megjelenését szintén idén várjuk.