Indítsuk a napot egy roppant látványos PS5 reklámfilmmel

Már most sokkal erősebb a Sony és a PS5 a reklámok, illetve a marketing terén, mint a Microsoft az újgenerációs Xbox-konzolokkal, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy folyamatosan érkeznek a rövidfilmek, melyek többségétől eltátjuk a szánkat.

Éppen ebbe a kategóriába sorolható az alábbi darab is, amivel alighanem a szerdai nagy bemutatót szerették volna megtámogatni egy kicsit, a főszerepben egy hajóssal, aki egy ismert rockdalra (The Who: Baba O'Riley), több más hajóval és repülővel együtt megérkezik egy különös helyhez, egy választóvonalhoz.Alighanem, illetve az újgeneráció küszöbét, miközben mindvégig orbitális látványvilág vár ránk, ami alighanem az újgenerációs címek képességeit igyekszik már felvezetni előttünk.

