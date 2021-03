In Rays of the Light címmel érkezik konzolokra is a 2012-es The Light feldolgozása

Igazán különleges videojáték konzolos megjelenése körvonalazódik In Rays of the Light címmel, mely a 7th Sector-ral elhíresült Sergey Noskov alkotásaként az eredetileg 2012-ben megjelent The Light megszépült és megújult folytatása lesz.

A játék PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenik majd március 17-én - PC-re már tavaly óta elérhető -, a főszerepben egy belsőnézetes meditatív kalanddal, melyben hősünk oldalán egy rejtélyes környezetben sétálgatva a legkülönfélébb logikai fejtörők megoldásán fáradozunk majd.Az In Rays of the Light mindehhez csodálatos megjelenést és dallamos zenei anyagot kínál, méghozzá két befejezés társaságában is. Több mint egy sétaszimulátor, ellenben így is a maximális relaxációt szolgálja, érdemes lehet megismerkedni vele.