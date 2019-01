Bár a Blizzard pár héttel ezelőtt alaposan sokkolta a rajongókat, amikor bejelentették a Heroes of the Storm fejlesztésének drasztikus lassítását, azonban a csapat ennek ellenére is megörvendeztetett minket most egy új karakterrel.

Olyannyira, hogy PC-n már elérhető Imperius arkangyal a Diablo III-ból, aki az év első nagyobbacska bővítményével érkezett meg a Heroes of the Storm -ba, de nem kizárt, hogy idén ő lesz egyben az utolsó is, akit megkaparinthatunk.Nagy kár, hogy az egészet beárnyékolja a Blizzard korábbi bejelentése, akik gyakorlatilag teljesen szétzilálták Heroes of the Storm fejlesztőcsapatát, hogy más projektekhez csoportosítsák az embereket, ami egyet jelent a népszerű MOBA lassú kivéreztetésével.

