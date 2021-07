Immáron 60 FPS-sel játszható a Dark Souls 3 Xbox Series S / X-en

Azok, akik Xbox Series S / X-szel rendelkeznek, azok innentől kezdve már 60 FPS társaságában élvezhetik a Dark Souls 3 -at, tekintve hogy a FromSoftware műve is megkapta a Microsoft konzolján jellemző FPS Boost támogatást.

Ez egy olyan új feature, amit még februárban jelentett be a redmondi cég, a lényege pedig, hogy a visszafele kompatibilitás révén több Xbox One játékot is feljebb turbózzanak FPS tekintetében. Ennek az a feltétele, hogy a Microsoft szorosan együtt tudjon működni a fejlesztőcsapattal, máskülönben nem tudják megoldani, hogy a régebbi játékok nagyobb FPS-sel fussanak a next-gen konzolokon.Merthogy itt ugyebár nem arról van szó, hogy kiadnak egy next-gen patch-et, ami felhúzza a teljesítményt, hanem effektíve a visszafele kompatibilitás révén, régebbi játékokat bikáznak be. A Dark Souls 3 felbontása ugyanakkor még mindig 900p, de ennyi baj legyen.