A Square Enix munkatársai a mai napon elérhetővé tették a rajongók számára a NieR: Automata játszható demóját, amivel együtt a kiadó úgy határozott, hogy egy friss kedvcsinálót is közkinccsé tesz a fanoknak.

Ennek megfelelően a Platinum Games összedobott egy 8 perces videó, amely állítólag a demó PS4 Pro-s változatát prezentálja előttünk, így szinte az elejétől a végéig kizárólag in-game felvételek társaságában csodálhatjuk meg a játék sajátosságait.Ha tetszik a látvány, esetleg már a demót is kipróbáltad, ne felejtsd el, hogy a NieR: Automata március 10-én Európában is megjelenik majd, ekkor még csak PS4-re, de később PC-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!