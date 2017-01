A Nintendo tegnapi ígéreteinek megfelelően újabb gameplay felvételek látták meg a napvilágot a The Legend of Zelda: Breath of the Wild -ról, amelyet ezúttal már Nintendo Switch-en láthatunk futás közben.

A közel 20 percnyi felvétel teljes egészében in-game pillanatokból tevődik össze, és egyenesen, amit korábban már az E3-on is láthattunk, de akkor még a Wii U-s változattal.Az alábbi pillanatok azonban elejétől a végéig Nintendo Switch alatt lettek futtatva, így ha kíváncsi vagy Link ébredésére, első felfedezőútjára, és úgy nagy általánosságban a The Legend of Zelda: Breath of the Wild indítására, akkor vess egy kósza pillantást az alábbi videóra.

Nézd nagyban ezt a videót!