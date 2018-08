Íme Maverick, a Rainbow Six Siege lángvágós operátora

Ahogy az várható volt, Clash leleplezése után a támadók oldalára érkező operátort is bemutatták, és ahogyan azt szinte már tudni lehetett, egy lángvágóval lesz felszerelve az új jövevény.

Az Operation Grim Sky, azaz a következő gigafrissítés még nem tudni mikor fut be, de vélhetően augusztus 19-én a Six Major Paris 2018 eseményen hamarosan erre is sor kerül,A szakállas úriember érkezésével egészen biztosan borul megint az egész meta, és bár hasonló karakterek már helyet foglalnak a játékban - Hibana, Thermite -, azonban biztosan csavarnak valamit a fejlesztők ezen a lángvágós dolgon, és sikerül egy kellően újító figurát implementálniuk a Rainbow Six Siege-be.

