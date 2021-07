Íme Goldlewis Dickinson, a Guilty Gear: Strive első DLC karaktere

Nem sokáig tétlenkedett az Arc System Works azon a téren, hogy megvillantsák a Guilty Gear: Strive első DLC-s karakterét, aki nem más lett, mint az igencsak zord külsővel rendelkező Goldlewis Dickinson.

Nem ismeretlen figuráról van szó, tekintve hogy a sztori módban már másodlagos karakterként felbukkant, azonban a DLC-nek hála bevezetik játszható harcosként is. Egy igazán nagydarab, szakállas fickóról van szó, aki már bizonyította, hogy van helye a gárdában, most pedig a fejlesztők be is hozzák őt a sorba.Az alábbiakban megtekintheted az őt bemutató kedvcsinálót, mindeközben pedig nyugtázd, hogy, majd július 30-ától kezdve külön is megvásárolható lesz.

