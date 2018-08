Íme Azwel, a SoulCalibur VI vadonatúj karaktere

Egyelőre nem bővelkedik a SoulCalibur VI karakterlistája új nevekben, többnyire a régieket hozták vissza, azonban most a Bandai Namco csapata lerántotta a leplet egy vadonatúj jövevényről, akit talán a "furcsa" jelzővel tudnánk leginkább jellemezni.

A harcos neve Azwel, akit csak az emberiség vezéreként tituláltak a készítők, és egy Palindrome névre keresztelt fegyverrel lett felvértezve,Azwel egy nagyon hangulatos kis előzetest is kapott, ahol mutogatják egy keveset a karaktert játékmenet közben, az már most egyértelmű, hogy az egyedi stílusának köszönhetően sok játékos azonnali kedvence lesz, de erre majd istenigazából október 19-én fog fény derülni, mikor is végre valahára kigördül a játék PC-re, Xbox One-ra és PlayStation 4-re.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>