Íme az Xbox All Access, a Microsoft havidíjas konzolcsomagja

Korábban már pletykálták, hogy a Microsoft hamarosan leleplezhet egy mindent magába foglaló havidíjas csomagot, azonban erre már nem kell tovább várni, ugyanis bemutatkozott az Xbox All Access.

A pakk különlegessége, hogy havidíjas alapon tartalmaz egy Xbox One konzolt, két évnyi Xbox Live Gold és Xbox Game Pass előfizetést, ez a csomag pedig kétféle kiszerelésben érhető el, egyrészt Xbox One X, másrészt pedig Xbox One S géppel felvértezve lehet megvásárolni a cuccot.Egyelőre csak Amerikában érhető el az Xbox All Access,, amennyiben pedig befizetünk a dologra, két évnyi hűségidőt vállalunk, előzetesen pedig nem kell semmit fizetnünk, csak a havidíjat kell perkálnunk. Arról még nincs információ, hogy jön-e akár hazánkba a szolgáltatás, viszont könnyen elképzelhető, ha jól megy kint ez az újdonság, akkor szélesebb piacra is kiterjeszti a Microsoft.