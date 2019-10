Íme az Arctic újdonsága, az RGB világítással felszerelt Freezer 50 TR processzorhűtő

Az Arctic bejelentette vadonatúj processzorhűtőjét a sorban, ami a Freezer 50 TR nevet viseli, ami főként azzal hívja fel magára első sorban a figyelmet, hogy RGB világítással lett felvértezve.

A kérdéses modell a Ryzen Threadripper termékcsaládhoz tartozik, ebből fakadóan pedig Socket TR4-re tudjuk csak felszerelni, ellenben minden processzormodellt képes hűteni. Aki arra számít, hogy egy kisebb darabbal van dolgunk, azokat már most kiábrándítanánk, ugyanisNyolc hővezetőcső ügyködik a Freezer 50 TR-ben, amik két kifejezetten nagy hűtőbordába szállítják a forróságot - ezeket egyrészt egy 12 cm-es, másrészt egy 14 cm-es ventilátor hűti. A forróságtól függően alakul a fordulatszám is, de többnyire 1700-1800 rpm-re lehet számítani, 23,5db-es zajszint és 250 wattos hőleadás mellett.És ugyebár a manapság egyre nagyobb trendnek örvendő, már általunk is említett RGB világítás is jelen van, így ha átlátszó gépházad van, akkor tökéletesen fog kinézni a benne villogó hűtő, amit A-RGB kontrollerrel lehet kezelni. 60 fontért, azaz legalább 23 ezer forintért kínálják, a későbbiekben pedig jön egy A-RGB kontrollerrel társított kiadvány is.

