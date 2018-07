Íme a THQ Nordic felhozatala az idei gamescomra

Már nem kell sokat aludnunk a Kölnben megrendezésre kerülő gamescom esemény kezdetéig, és mivel közeleg a dátum, annak rendje és módja szerint a kiadók szépen lassan rántják le a leplet, hogy mivel is készülnek az expora.

Ezúttal a THQ Nordic tette közzé a listáját, és természetesen ahogy az várható volt, a kipróbálható játékok soraibanA lista tartalmazza még a Fade to Silence, a Generation Zero, a Townsmen VR, illetve a Wreckfest című játékokat is, viszont a srácok készülnek két be nem jelentett címmel is, mely kapcsán semmilyen kapaszkodónk nincs, hogy mi lehet az, de valószínűleg nem nagy volumenű játékok ezek, hiszen azoknak a készüléséről valószínűleg hallottunk már volna innen-onnan.