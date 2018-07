Íme a The Walking Dead: The Final Season első 15 perce

A Telltale-féle The Walking Dead játékokban Clementine hosszú utat tett meg az első szezon óta, az egykoron még ártatlan kislány most már mindent megtesz a túlélés érdekében, az utolsó, negyedik évad pedig pontot tesz kalandja végére.

Nem sokára érkezik is a végjáték első felvonása, így a Telltale igyekszik minél nagyobb hype-hullámot generálni, ennek apropóján pedig közzétették a stuff első 15 percét,A játék hátrahagyja a point & click stílust, és sokkal inkább egy TPS nézetű kalandjátékként meséli el főszereplőnk történetének lezárását. A The Walking Dead: The Final Season első része augusztus 14-én érkezik PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>