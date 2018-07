Íme a Resident Evil 2 remake karaktereinek modelljei

A bejelentésül szolgáló Resident Evil 2 Remake előzetest követően sokan megjegyezték, hogy Leon és Claira arca markánsan különbözik az eddig megszokottaktól, és mint kiderült, ezek a hangok nem tévedtek.













A Capcom úgy döntött a januárban érkező játék kapcsán, hogy, és erre építették fel a már ismert karaktereket. Ezenfelül most már azt is tudjuk, hogy kik is a valódi arcok a szereplők mögött.Eduard Badaluta divat modell kapta Leon karakterét, a szemkápráztató Jordan McEwen pompázik Claire szerepében, az előzetesben feltűnt rendőr, Marvin Branagh alapját pedig egy zenei producer, Patrick Levar szolgáltatta. Badaluta és McEwen Instagram profiljukon leplezték le magukat, bár utóbbi azóta törölte a posztot.