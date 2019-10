Íme a Pocket, a retro játékokat egybefoglaló hordozható konzol

Az egyébként is konzolgyártói szerepben tetszelgő Analogue bejelentette, hogy érkezik tőlük a szimplán Pocket névre hallgató hordozható masina, ami egy kazal retro hordozható konzolt magába foglal.

Olyan klasszikus gépek alkotásait veszi egy közegbe a Pocket, mint a Game Boy, a Game Boy Color és a Game Boy Advance, hovatovább Sega Game Gear, Neo Geo Pocket Color és Atari Lynx támogatásra is számíthatunk, ráadásul cartridge adapterrel. Sőt, a Nanolooppal akár még zenét is készíthetünk rajta, mint anno Game Boy-on, a hőskorban.Ez még nem minden: a Pocketbe implementálnak egy második dedikált FPGA chipet, amivel a fejlesztőket célozzák, ennek lényege pedig, hogy3,5 colos 1600x1440 LCD panel jellemzi a masinát, 3,5mm-es jack port, újratölthető lítiumion aksi, USB-C port és microSD kártyahely található a Pocketen. Ezenfelül külön árusítanak majd egy dokkolót, amin már HDMI kimenet is van, dupla USB-bemenet, Bluetooth kontroller támogatás és Analogue DAC kompatibilitás, hogy akár régi CRT tévéken is átélhessük a Pocket élményeit.A megjelenést 2020-ra tűzték ki, 200 dolláros árcédulával, azaz legalább 60 ezer forintért.