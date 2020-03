Íme a matektanár, aki a Half-Life: Alyxen belül tart órát

Több mint egy évtizedet vártunk egy új Half-Life-ra, végre megérkezik a Half-Life: Alyx képében, rajongók milliói sírják tele a párnájukat örömükben - erre jön egy matektanár, aki úgy dönt, hogy a játékon belül tart órát.

Charles Coomber fogta magát, és, amit aztán egy YouTube videó formájában fel is rakott az internetre. Itt muszáj kiemelni a játék érdemeit is, lévén már az is szimplán frenetikus, hogy egy VR-játék ilyen szintű érzékelést biztosít, hogy precíz formákat firkanthatunk a játékon belül.A poén az egészben, hogy miközben a kérdéses, San Diego-i tanár átadja tudását az emberiségnek, a háttérben strázsálnak City 17 őrei, csak hogy legyen egy kis pikáns kontextusa is az egész "tanórának". A Half-Life 3-ban már testnevelés órát is szeretnénk, köszönjük!

