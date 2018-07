Íme a Devil May Cry 5 gamescomos szereplésének részletei, kipróbálható lesz a Resident Evil 2 remake is

Azt már tudjuk egy ideje, hogy a Devil May Cry 5 képviseltetni fogja magát a gamescomon, és konkrétan egy kipróbálható demóval kedveskedik a Capcom a nagyérdeműnek, most azonban néhány infót is kaptunk ennek kapcsán.

A vállalat a hivatalos blogján közölte a részleteket, miszerint, habár a helyszín túl sokat nem mond egyelőre. Hab a tortán, hogy Hideaki Itsuno, a játék rendezője bejelentette, ő is kint lesz az expón, és dedikálást is fog tartani.Ez még nem minden, ugyanis a Capcom ezenfelül közölte, hogy a Resident Evil 2 remake is megtalálható lesz a gamescomon, tehát ezzel mindkét nagyágyújuk képviselteti magát Kölnben. Az esemény augusztus 21-25-ig tart, természetesen amint valami szaftos újdonság elhangzik a rendezvényen, mi azonnal megosztjuk veletek.