Az Atlus bejelentette, hogy bár úgy néz ki, csak Amerikában, de a standard kiadás mellett egy csinos gyűjtői kiadásban is elérhető lesz a Dragon's Crown Pro, így érdemes lehet a rajongóknak odaátról beszerezniük saját példányaikat.





A Battle-Hardened Edition névre keresztelt csomag 50 dollárba kerül majd, és a nagyszerű hack and slash, illetve beat em up elemekből táplálkozó alapjáték mellett olyan extrákat kínál, mintPersze a csomagban lesz egy pár digitális extra is, ezáltal például a játék nagyszerű zenéi, vagy pár művészeti rajz, méghozzá más egyéb plusz tartalom társaságában.