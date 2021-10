Ilyen vas kell majd a Marvel's Guardians of the Galaxy alá

Debütáltak a Marvel's Guardians of the Galaxy rendszerkövetelményei a Steamen, így most már mindenki tudja, hogy elég-e hozzá a PC-je - egyébként maga a gépigény nagyban hajaz a Mass Effect: Andromedáéra.

A két játék ugyanazt az Intel processzort ajánlja, míg a Marvel's Guardians of the Galaxy az Andromeda ajánlott Nvidia grafikus kártyáját veszi át minimális belépési küszöbként. Ha azonban AMD dübörög a kaszni alatt,Az egyik, amit észre fogsz venni, hogy a Marvel's Guardians of the Galaxy 150 GB tárhelyet foglal el. Ez váratlanul háromszor nagyobb, mint az Andromeda, de a játékok nagyot fejlődtek az elmúlt négy és fél év alatt. A legtöbb modern kiadással ellentétben nem javasolja kifejezetten, hogy a játékot a játékhoz legjobb SSD-re telepítsd.OS: Windows 10CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460RAM: 8 GBVGA: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570HDD: 150 GB szabad helyOS: Windows 10CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790RAM: 16 GBVGA: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590Tárhely: 150 GB szabad hely