Ilyen vas kell majd a FIFA 19 alá

Közel egy hónap választ el minket a FIFA 19 megjelenésétől, így éppen ideje volt, hogy megosszák, milyen vas is kell majd a stuff alá, bár azért nem lepődtünk meg a közölt gépigényen, valami ilyesmire számítottunk.

Szeptember 28-án már be is fut a játék, így aki szeretne felkészülni a megjelenésig, az még kicsit felturbózhatja a meglévő PC-jét, egyaránt megkaptuk a minimum és az ajánlott gépigény részleteit is, tessék csak mazsolázni:OS: Windows 7/8.1/10 - 64-BitCPU: Core i3-2100 @ 3.1GHz vagy AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHzRAM: 8 GBHDD: 50GBVGA: NVIDIA GTX 460 1GB vagy AMD Radeon R7 260OS: Windows 10 - 64-BitCPU: Intel i3 6300T vagy hasonlóRAM: 8 GBHDD: 50GBVGA: NVIDIA GeForce GTX 670 vagy AMD Radeon R9 270X