Ilyen változások érik a fegyvereket és a harcot a Destiny 2: Forsaken kiegészítővel

A korábbi ígéreteknek megfelelően a Bungie egy live stream részeként bemutatta, hogy milyen változások várhatók a Destiny 2: Forsaken kiegészítővel, mely a fegyvereken és a harcrendszeren egyaránt módosít egy kicsit.

A közel másfél órás streamet az alábbiakban magad is visszanézheted, miközben kiderítheted belőle, hogy, melyeket új perkekkel társítottak a fejlesztők, de bevezetésre került az új három slotos fegyverrendszer is, amivel egyszerre lehet nálunk kinetic, energy és power alapú támadó alkalmatosság, tehát gyakorlatilag bármilyen típusú csettegőt lehetőségünk nyílik használni a csaták során, nem kell kifejezetten egyre specializálódnunk.Apró, de hasznos újdonság, hogy, és visszatérnek a fegyver perkek, melyek a legkülönfélébb fejlesztésekkel és modifikációkkal szolgálnak, miközben a mestermunka fejlesztések száma tízre növekedik, érdekesség pedig, hogy a modok szabadon szerelhetők lesznek, így ha valami bejött, leszedhetjük őket egy régi fegyverünkről, hogy áttegyük őket egy másikra.Ezen felül nemcsak a fegyverek, a páncélok modifikációi is megváltoztak, de mindez csak a jéghegy csúcsa, ha további részletekre vagy kíváncsi, feltétlenül less bele az alábbi videóba, mely kizárólag ezt a témát boncolgatja - méghozzá kapcsolódó bemutatókkal.

Nézd nagyban ezt a videót!