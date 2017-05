Ilyen szánkózni és dinóként síelni a Steep legújabb DLC-jében

A Ubisoft Annecy csapata bejelentette, hogy a mai nappal hivatalosan is elérhetővé vált minden platformra a Steep legújabb DLC csomagja, amely Winterfest Pack név alatt 12 dollárba kerül, és természetesen a szezonbérlet is fedezi.

A bővítmény legnagyobb újdonsága alighanem az új sportág megjelenése, lévén a Steep világát mostantól már szánkón ülve is felfedezhetjük majd, ami mellett 21 új kihívást is átélhetünk, sőt mi több, 10 új kosztüm is érkezett, amelyek révén Steep : Winterfest Pack PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt elérhetővé vált, ha pedig szeretnéd a gyakorlatban is megismerni a tartalmát, akkor csak less bele az alábbi trailerbe, ami pontosan erről szól.

Nézd nagyban ezt a videót!