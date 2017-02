Ilyen se volt még: trailert kapott a The Legend of Zelda művészeti könyve

Habár rengeteg játék kapott már korábban különféle művészeti könyveket, azonban a The Legend of Zelda: Breath ot the Wild esetében érkező The Art Book most még egy külön kis kedvcsináló trailert is kapott az alkotók részéről.

A Dark Horse által készített könyvecske mondjuk meg is érdemli, hogy ilyen formában is bemutassák, hiszen egy olyan 424 oldalas, színes illusztrációkkal és információkkal telepakolt művészeti alkotás lesz, amire garantáltan minden egyes Zelda-rajongónak megfájdul majd a foga, hiszen nemcsak az új játékhoz, hanemA The Legend of Zelda: Art & Artifacts várhatóan február 21-én jelenik majd meg, méghozzá digitális és kézzel fogható formában egyaránt, utóbbi esetben 40 dolláros árcédulával.

