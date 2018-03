Az Iguana Entertainment és az Acclaim Entertainment bejelentették, hogy már Xbox One-ra is elérhető a Turok 2: Seeds of Evil , melyet alkotói képesek voltak feldolgozásként említeni, holott a végeredmény ugyanolyan ocsmány, mint egykoron volt.

Habár nyilván annak idején a Turok 2 megfelelt a kor grafikai elvárásainak, azonban az alábbi videón látható formájában egyenesen humoros, hogy ezt feldolgozásként van képük eladni az alkotóknak, hiszen bár valóban új a grafikus motor és változott a grafika, de közel 20 éves lemaradásban van korunk igényeihez viszonyítva. Turok 2: Seeds of Evil egyébiránt korábban már megjelent PC-re, most pedig itt az idő, hogy Xbox One-on is lecsapjunk rá, ha szeretnénk nosztalgiázni.

