Ilyen mezben küzdenek majd az Overwatch League csapatai

Az Overwatch League az egyik legkomolyabb esportos megmozdulássá nőtte ki magát az elmúlt hónapok során, ezáltal nem meglepő, hogy milliók várják világszerte a következő évad indulását.





























Ez már itt van a nyakunkon, hovatovább most bemutatkozott a liga nyolc csapatának új uniformisa, hiszen a normál sportolókhoz hasonlóan ők is egyenruhában, avagy mezben lépnek "pályára", melyek igencsak látványosra sikerültek.Ezt pedig a csapatok be is mutatták, így ha kíváncsiak vagytok rá, az alábbi képeken mindegyiket szemügyre vehetitek, a Vancouver Titans mezéről pedig még egy animáció is érkezett.