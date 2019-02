Zseniális kisfilmet kaptunk egy magát csak GreyGhost Mike néven emlegető Youtube felhasználótól, aki úgy határozott, hogy megmutatja: milyen is lett volna a Resident Evil egy a kilencvenes években készült sitcomként.

Bár komplett epizódot emberünk még nem készített, ellenben a fiktív sorozathoz összerakott intró alapján mi már most olyan hangulatba kerültünk, hogy rögtön a kilencvenes évek elején éreztük magunkat a látnivalótól, annyira sikerült megfognia az alkotónak az akkori hangulatot.Bár azt nem tudni, hogy ennek a kis intrónak lesz-e folytatása vagy bármiféle kiteljesedése, ellenben már ezért a kis múltidézésért is hatalmas piros pontot írunk be az alkotó nem létező leckekönyvébe.