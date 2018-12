Ilyen lett volna NES konzolon a SimCity

Bár kevesen tudják, az óriási siker miatt egykoron Will Wright és a Maxis fejlesztői megpróbálták a lehetetlent, avagy NES konzolokra elhozni a SimCity városépítős élményét.

A projektről kevesen tudtak - bár volt hivatalos bejelentés is -, azonban prototípus ide vagy oda, az alkotás végül nem jelent meg a platformra, csak egy kis késéssel SNES-en mutatkozott be, azonban néhány hónappal ezelőtt a Portland Retro Gaming Expo kiállításon előbukkant pár kazetta, melyeken a NES-re szánt SimCity prototípusát találták meg, ami nem elég, hogy előkerült, a The Video Game History Foundation jóvoltábólBár a beszámolók szerint nincs sok különbség a későbbi SNES-en megismert verzióhoz viszonyítva - leszámítva az orbitális hibákat és bugokat, valamint tartalmi hiányosságokat -, de aki annak idején rossz néven vette, hogy nem jött NES-re a SimCity , az most közvetetten pótolhat egy darabka történelmet az INNEN letölthető ingyenes ROM segítségével.

