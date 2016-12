Ilyen lett volna FPS-ként az Until Dawn

Az Until Dawn -t első körben a PS3 exkluzivitásában, erőteljes PlayStation Move támogatással ismertük meg néhány évvel ezelőtt, mint egy külső nézetes horror-kalandot, ami érdekes változáson ment keresztül az első tervekhez képest.

Nemrégiben ugyanis felbukkant egy videó a világhálón, amelyből megtudtuk, hogy, sőt mi több, ehhez már komplett prototípusok is készültek, amelyet meg is örökítettek akkoriban a készítők. Egy ilyen videó szivárgott most ki a rajongók legnagyobb örömére.Habár utólag elég nehéz okosnak lenni azzal kapcsolatban, hogy szerencsés volt-e a váltás, de a videó alapján nekünk az FPS nézet egy kicsivel szimpatikusabb, mint a megjelenéskor megismert külső perspektíva. Nektek mi a véleményetek?

