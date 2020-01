Ilyen lett volna a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha a Studio Ghibli készíti el

Az utóbbi évek egyik legkülönösebb grafikai megjelenítése várt ránk a The Legend of Zelda: Breath of the Wild keretein belül, melyet kevés csapat tudott volna különlegesebbé tenni, azonban két rajongó most bebizonyította, hogy a Studio Ghiblinek azért ment volna.

Lee Jumi és Seon Seungyeon ugyanis elkészítettek egy olyan videót, melyen a The Legend of Zelda: Breath of the Wild néhány ismert momentuma bukkan fel, csak éppenEnnek köszönhetően úgy fest a végeredmény, mintha a Ni No Kuni egyik elfeledett mellékszála lenne, de inkább mutatjuk nektek a komplett videót, szerintünk érdemes lehet megtekinteni, sőt bármikor szívesen viszontlátnánk egy ilyen megjelenéssel ellátott Zelda-játékot is.

Nézd nagyban ezt a videót!